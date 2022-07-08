Başbakan Üstel Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajda, “Tüm dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği bir dönemde içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duymaktayız. Bu bakımdan Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm insanlık ve toplumumuz için sevgi, saygı, dayanışma, yardımlaşma ve tüm insani değerlere daha da önem vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin daha refah günlere ulaşması için güzel dileklerde bulunurken, bayramın öncelikle sağlık, huzur ve muhabbet ortamında kutlanması temennisinde bulunan Üstel, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetimiz, bu zor dönemde üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde hizmet vermek adına canla başla çalışmaya devam etmektedir. Bayram dönemi vesilesiyle bir kez daha, herkesin birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde davranarak, hoşgörü içerisinde, manevi değerlere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Gelecek nesillerimizin esenliği uğruna, karamsarlıkları bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma içinde hareket ederek sorumluluk bilinci ve özveriyle ülkemizin gelişip kökleşmesine de katkıda bulunacak çabaları esirgememeliyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle, devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması temennisiyle, tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”