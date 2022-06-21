Başbakan Üstel, Tıp-İş heyetini kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, sağlık çalışanlarının sorunlarını bildiklerini, fedakar sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Mustafa Taşçıoğlu başkanlığındaki Tıp-İş heyetini kabul etti.

Görüşmede, sağlık çalışanlarının yaşadığı çeşitli sorunlarına değinerek, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiği görüşünü dile getiren Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Siz de bu sıkıntılı dönemde görev aldınız” diyerek Başbakan Üstel’e çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi, kabulden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel, dile getirilen sorunları bildiklerini ve sıkıntıların aşılması için zaten çalışmaların başladığını söyledi.

Kamuda yasaların çok eski olduğunu ifade ederek, yasaların yeniden güncelleştirileceği bilgisini veren Başbakan Ünal Üstel, yasaların güncelleştirilmesi için kamuda göreve yapan hukukçulardan bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.