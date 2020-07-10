Basın günü için mesajlar yayınlandı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Uluçay, yayınladığı mesajda, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’in yayınlanmaya başlamasının anısına her yıl geleneksel olarak kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde tüm basın emekçilerini kutladı.

Uluçay, ülkede basının çok sesliliğe ve demokrasiye her zaman büyük katkılar yaptığı gibi halka gerçekleri aktarmak gibi kutsal bir görevi üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bütün dünya ile birlikte aynı anda yaşadığımız pandemi dönemi boyunca basının haber verme görevinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle pandemi dönemi boyunca büyük riskler alarak görevlerini başarıyla yerine getiren tüm basın emekçilerine de teşekkürü bir borç bilirim. Ülkemizde basının hak ettiği yeri alması, çalışma standartlarının daha iyi olması adına bizlere de büyük görevler düşmektedir. Özellikle basının ürettiği emeğin korunması adına Cumhuriyet Meclisi’nde yakın dönemde hayat bulan Bilişim Suçları Yasası bu kapsamda yapılan önemli bir çalışmadır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha ülkemizde basın sektöründe emek veren tüm emekçi kardeşlerimizi kutlar, görevlerinde başarılar diler, ülkemiz basınına yıllarca emek veren ve bugün aramızda olmayan çok değerli basın çalışanlarını da saygıyla anarım.”

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 11Temmuz Basın Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Büyükelçi Başçeri, hayatını kaybeden gazetecileri yâd etti, zor koşullarda mesleklerini icra eden gazetecilere de her türlü haklarının gözetildiği bir çalışma ortamı diledi.

Başçeri mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan ilk gazete olan SADED’in yayın hayatına başlamasının 131’inci senesi dolayısıyla idrak edilen ‘11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum. Saded’den itibaren Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olan Kıbrıs Türk medyasının, kaybettiğimiz mensuplarını bu vesile ile rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Zor koşullar altında mesleklerini icra etmeye çalışan bugünün sorumluluk bilinciyle görevlerini yaptıklarına inandığım gazetecilerine de her türlü haklarının gözetildiği bir çalışma ortamı temenni ediyorum.”

EVREN

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk halkının sesini hem ülkeye hem dünyaya duyurmak için özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Evren, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, her düşüncenin seslendirilmesine, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aydınlanmasına imkan sağlayan basın mensuplarının toplumdaki yerinin inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Halkı bilgilendirmek gayesiyle özellikle pandemi süresinde de canları pahasına çalışan basın mensuplarının, büyük fedakarlıklar göstererek halkın haber alma özgürlüğünü sekteye uğratmama adına çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Evren, medyanın günümüzde halkın doğru bilinçlenmesine katkıda bulunan, toplumların gelişimine direkt katkı sağlayan, yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü güç olarak görüldüğüne de işaret etti.

ERHÜRMAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “dördüncü kuvvet” diye anılan basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsediklerini belirterek, denetim ve eleştirinin toplumsal faydasının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Basın günü nedeniyle mesaj yayımlayan Erhürman, “Bu vesileyle bizi eleştiren basınımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bizi eleştirmeye devam edin” dedi.

Mesajında, demokrasilerde hoşgörünün önemine dikkat çekerek, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı.

Basında araştırmaya, sorgulamaya daha fazla önem verilmesini isteyen Erhürman, medyanın ve basın çalışanlarının yaşamakta olduğu sorunların farkında olduklarını, demokrasinin önemli bir bacağı olan basına daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, kamu yayıncısı BRT’nin şimdiki hükümet döneminde tarafsızlıktan uzak bir yola girdiğine de dikkat çekerek, hiçbir siyasinin ve bürokratın böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Basınının 131yıllık köklü geçmişiyle ülkede demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde çok önemli bir işlev gördüğünü vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan Saadet Gazetesi’nin 11 Temmuz 1889 yılında yayın hayatına başlamasından dolayı ‘Basın Günü’ olarak kutlandığını anımsatarak, basının, halkın bilinçlenmesine katkıda bulunan, toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan, yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü güç olarak kabul edildiğini söyledi.

Sucuoğlu mesajına şöyle devam etti;

“Yaşadığı toplumun her zaman bir adım ilerisinde olması gereken basın mensupları, ilkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak olayları tarafsız şekilde halka aktararak kutsal bir görev yapmaktadır.

En doğru haberi halka ulaştırmak için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının sesini hem ülkemize, hem de tüm dünyaya duyurmak için özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu mesajında, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete “Saded’in anısına her yıl kutlanan 11 Temmuz’un, Kıbrıs Türk basın tarihinin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirterek, basın kuruluşlarının demokrasiye yaptığı katkılarla, toplumsal gelişime ve ilerlemeye öncülük ettiğini dile getirdi.

Basının, halkı doğru bilgilendirme, yönlendirme ve eğitme gibi son derece önemli bir görevi bulunduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımaksızın büyük bir fedakarlıkla halkın doğru haber alması için görev yapan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.” dedi.

Basının, katılımcı demokrasi ve çağdaş devlet yapısı için en temel unsur olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu anlamlı günde; mesleğini etik ilkelere uygun bir biçimde sürdüren tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, yürüttükleri başarılı çalışmaların devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), bir yandan Corona virüsü tehdidi, diğer yandan derinleşen sosyo-ekonomik sorunlar ve medya sektörü ile basın emekçilerinin yaşadığı olumsuzluklar yüzünden 11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü’nün buruk şekilde karşılandığını bildirdi.

11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan KTGB Başkanı Sami Özuslu, virüs tehlikesi nedeniyle bu yıl geleneksel Basın Günü etkinliklerini iptal ettiklerini hatırlattı.

Sektörün ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunların yıllardır her düzeyde dile getirildiğini kaydeden Özuslu, başta haksız rekabet, altyapısızlık ve vizyonsuzluk olmak üzere birçok sorunun özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Coronavirüsü sürecinde basının çok daha ağır koşullara girdiğini ve bunun sonucunda bazı gazetelerin baskılarını durdurmak zorunda kaldığını anlatan Özuslu, son üç ayda özel sektörde çalışan çok sayıda basın emekçisinin işsiz kaldığını, birçoğunun da zaten düşük olan gelirinin azaldığını belirtti.

“Salgın tehdidinin ilk gününden itibaren hükümet yetkililerini uyardık, öneriler sunduk ama dikkate almadılar” diyen Özuslu, Covid sürecinde birçok ülkede basına özel teşvik ve hibe programları uygulandığını ifade etti.

Özellikle “kapanma döneminde” basının ne kadar önemli bir role sahip olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Özuslu, “İnsanlarımız o kaygı dolu günlerde evlerinde kapalıyken doğru bilgiye ulaşmak ve bilgi kirliliğinden uzak durmak için basınımıza dört elle sarıldı ama ne yazık ki hükümetimiz sırtını döndü” ifadesini kullandı.

Hükümeti “Diyalog TV’nin TÜRKSAT uydusu üzerinden yaptığı yayınların Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durdurulmasına seyirci kalmakla” eleştiren Özuslu, KKTC’nin kendi TV’lerini izleyiciye ulaştıracak bir mecraya sahip olmamasını da “kabul edilemez bir vizyonsuzluk” diye niteledi.

Sami Özuslu, KTGB’nin başta basın özgürlüğü olmak üzere medya alanıyla ilgili her konuda görüş ve öneri üretip bunu toplumla paylaşmaya, her platformda katkı koymaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Açıklamada, “haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdikleri katkılardan dolayı tüm basın mensuplarımıza başarı ve esenlikler dileriz” denildi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, basın emekçilerinin haklarına ve basın özgürlüğüne dikkat çekti.



Özçınar, 11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bu özel gün Kıbrıs Türk basını için de bir başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu vesileyle çok seslilik ve özgür bir basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Basın emekçilerinin haklarına da dikkat çeken Özçınar, “Hem halkın haber alma hakkını sağlamak, hem de Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için özveriyle çalışan basın emekçilerinin de haklarının iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Özçınar tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.

GİRNE ADA LIONS KULUBÜ

Girne Vatan Lions Kulübü, 11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Girne Vatan Lions Kulübü Başkan Mukaddes Turan, mesajında, “Ülkemizin demokrasi mücadelesinde, toplumsal bilinci canlı tutarak her koşulda, görevleri başında yüreklerini ortaya koyarak gerçek haberin peşinde koşan gazetecilerimizin, halkın sesi, gözü, kulağı olan ve haber alma özgürlüğümüzü sağlayan tüm basın emekçilerimizin 11 Temmuz basın gününü sizin nezdinizde en içten duygularımızla kutlarız” dedi.