Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını sonlandırıldı

Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını sonlandırdığı, komisyona yapılan ikinci dönem yeni basın kartı başvurularının ancak yeni dönemde ele alınabileceği bildirildi.

Basın Kartı Komisyonu’nun 2020 yılı ikinci dönem toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtilirken, komisyonun çalışmasını sonlandırma kararıyla ilgili gerekçe şöyle açıklandı:

“Basın Kartı Tüzüğü’nün bağlı olduğu Enformasyon Dairesi (Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 5’inci maddesinin, 49/2006 sayılı değişiklik yasası ile 23.5.2006 tarihinde kaldırılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yasal boşluğun yaratabileceği sakıncalardan dolayı komisyon ilkesel bağlamda hareket ederek çalışmalarının sonlandırılması kararını aldı.”