Basın Sen: "İcra bir an önce sonuçlandırılmalı"

Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, geçen yıl işten durdurulan bir üyelerinin eski işvereni aleyhine açtığı davanın 1 yıl önce sonuçlanmasına rağmen yavaş işletilen icra sistemi yüzünden mahkeme tarafından hükmedilen tazminatını halen alamadığını bildirdi.

Gürtay yaptığı yazılı açıklamada, yargıya başvurup haklı olduğu mahkeme tarafından karar verilen ve tazminat almaya hak kazanan üyelerinin dosyalamış olduğu icranın bir an önce sonuçlandırılması talebinde bulundu.

Gürtay, “işini kaybeden ve haksız şekilde işten durdurulduğu için yargıda çare arayan üyelerine, söz konusu gazete aleyhine başka icraların da sırada olduğu bahanesi üretilerek yaşatılan bu mağduriyeti kabul edilebilir bulmadıklarını” belirtti.

“Üstelik bu hakları ve yasal alacakları devletin alacağının önceliği olduğu söylenilerek öteleniyorsa ve dosyalanan icralar yapılmıyorsa burada yargı sisteminin tekrardan sorgulanması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu da belirtmek isteriz” diyen Gürtay, Bu konuda herkesi görevinde sorumluluk üstlenmeye davet etti.