Basın Sen mesaj yayınladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, “2020 yılı için en büyük istek ve arzumuz bağımsız bir Kıbrıs için ülkemize bir çözüm gelmesidir” dedi.

Dünyada da barışın sağlanması, savaşların durmasını temenni ettiklerini kaydeden Kişmir, Basın-Sen’in önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğini belirtti.

Kişmir, yeni yıl mesajında 2019’un basın için nasıl geçtiğini de değerlendirdi.

Birçok yerde örgütlenip Toplu İş Sözleşmesi imzalayamadıklarını belirten Ali Kişmir, “Ne yazık ki özel sektörün genelindeki sömürü düzenin önüne geçebilmeyi başarabilmiş değiliz” dedi.

Bunun nedenini “ülkenin bağımlı bir yapıya sahip olması” olarak gösteren Kişmir, Kıbrıslı Türklerin kendi iradeleriyle yönetilmediğini, hükümetlerin emek ve emekçiden değil sermayeden yana olduğunu savundu.

“Tüm bunlar özel sektördeki köle düzeninin devamını getiriyor” değerlendirmesinde bulunan Ali Kişmir, asgari ücretin sefalet sınırının altında olduğu savundu, zenginler daha da zenginleşirken, işçi sınıfın daha da fakirleştiğini söyledi.

Kişmir, 2020’de yapılması gerekenleri şu sözlerle ifade etti:

“Bizlere karşı acımasız olan bu zihniyete karşı en az onlar kadar acımasız olmaktır. Bağımsızlığımız için sonuna kadar mücadele etmektir. Düşünce ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkmaktır.”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, 2020’de başta Türkiye’de olmak üzere dünyada ifade özgürlüğü nedeniyle hapishanelerde olan meslektaşları için adalet talep ettiklerini de dile getirdi.