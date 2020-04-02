Başkan Güngördü, zabıta ekipleri ile marketleri denetledi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve zabıta ekipleri, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla dün bölgede yer alan işletmeleri denetledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Güngördü, marketlerde sağlık koşullarına uyması gerektiğini, Belediyenin sağlık birimlerinin marketlerde satılan gıda maddelerini ve hijyen koşullarının uygun olup olmadığını denetlediğini belirtti.

Güngördü, bunun yanında son zamanlarda marketlerdeki yoğunlukta dikkate alınarak insanların belli aralıklarla ve belli sayıda market içine alınması için birçok kez uyarı yaptıklarını, market önlerinde mutlaka hijyen koşullarına uygun eldiven ve maske dağıtılması, dezenfekte ilaçlarla ellerin dezenfekte edilmesi konusunda da yine birçok market sahibi ile görüşerek bu konuda gereken kurallara uymaları gerektiğni belirttiklerini söyledi.

“MARKET İŞLETMECİLERİ VE MAĞAZA SORUMLULARINI İKAZ ETTİK”

Güngördü dün doğudan batıya Girne bölgesindeki tüm marketleri gezdiklerini ve bazı aksaklıkların giderilmesi hususunda market işletmecilerini ve mağaza sorumlularını ayrıca bazı müşterileri ikaz ettiklerini belirtti.

“ZORUNLU OLMADIĞI SÜRECE EVLERİMİZDEN ÇIKMAYALIM”

Güngördü açıklamasında “Denetimler devam edecek, herkesin mutlaka ve mutlaka bu koşullara uyması gerekir. Bu toplum sağlığı için çok önemlidir. Bu virüs belasından en yakın zamanda kurtulmanın yolu gerçekten bu kurallara uymakla geçecek. Zorunlu olmadığı sürece evlerimizden çıkmayalım, evde kalalım, sağlıklı kalalım. 10-15 gün daha sabırlı olursak ben İnanırım ki toplum olarak en iyi şekilde bunu da atlatacağız. Kurallara uyan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.