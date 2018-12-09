Başkan, Memduh Çeto

Başkan, Memduh Çeto

Lefkoşa İktisat Kooperatif Ltd.’in (Li-koop.) dün yapılan l Genel Kurulu’nda Başkanlığa Memduh Çeto,getirildi.

Li-Koop’tan yapılan açıklamaya göre,  KTAMS binasında gerçekleştirilen özel genel kurulda üç yıl görev yapacak olan 5 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul salonunda ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev bölümü yaptı.

Yeni Li-Koop Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: 

“Başkan: Memduh Çeto, Asbaşkan: Asım Kayan, Faal üyeler: Sami Dayıoğlu, Sonay Akınsel, Altay Denizgil.”

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