Lefkoşa İktisat Kooperatif Ltd.’in (Li-koop.) dün yapılan l Genel Kurulu’nda Başkanlığa Memduh Çeto,getirildi.

Li-Koop’tan yapılan açıklamaya göre, KTAMS binasında gerçekleştirilen özel genel kurulda üç yıl görev yapacak olan 5 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul salonunda ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev bölümü yaptı.

Yeni Li-Koop Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

“Başkan: Memduh Çeto, Asbaşkan: Asım Kayan, Faal üyeler: Sami Dayıoğlu, Sonay Akınsel, Altay Denizgil.”