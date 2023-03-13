KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa Esen Ömürlü yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek binasında cumartesi düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu, şube başkanları, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, oy birliğiyle belirlendi.

Emekli Astsubaylar Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Esen Ömürlü (Başkan), Mehmet Gülali (Başkan Yardımcısı), Kasım Uluçaylı (Genel Sekreter), Halil G. Hoca (Genel Muhasip), Mustafa Gençosman (Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu), Aydın Kaygan (Sosyal İşler Sorumlusu), Ayhan Cihangir (Milli Günleri Kutlama Sorumlusu), Fikret Öğdü (Faal Üye), Fikret Tat (Faal Üye), Tamer Öner (Faal Üye)

Derneğin Mağusa Şube Başkanı Kasım Uluçaylı, İskele Şube Başkanı Kudret Balcı, Girne Şube Başkanı Hüseyin Necipoğulları ve Güzelyurt Şube Başkanı da Tuncay Şahmaran oldu.

Denetleme Kurulu Halil Ersalıcı (Başkan), Sezer Aksel (Üye), Erdoğan Oğuz’dan (Üye) oluşurken, Disiplin Kurulu’nda Alpay Bıçaklı (Başkan), Talat Ürer (Üye), Can Sözer (Üye), Günay Öztürk (Yedek Üye) görev yapacak.