Başkanlığa yeniden Oğuz Vadilili seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odası’nda (YMO) Başkanlığa oy birliğiyle yeniden Oğuz Vadilili’nin seçildiği açıklandı.

Yerbilim Mühendisleri Odası’nın 40. Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB binasında yapıldı.

Oda açıklamasına göre, Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bektaş Göze, Divan Sekreterliği görevlerini de Hayriye Ünverdi ve Beste Arslan üstlendi.

Oğuz Vadilili’nin oy birliğiyle yeniden YMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Naim Korkmazcan, Mehmet Necdet, Ertan Akün, Şifa Doğan, Bekir Salih Fırıncıoğlu ve Rifat Kulak getirildi.

Denetleme Kurulu ise Hilmi Dindar, Beste Arslan ve Salih Ersengil’den oluştu.