Başkanlığa yeniden seçildi

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası’nın hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulunda yönetim kurulu üyeleri seçimi yapıldı ve başkanlığa yeniden Buran Atakan getirildi.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre raporların okunup aklandığı ve 3 karar tasarısının onaylandığı genel kurulda yapılan görev dağılımı şöyle:

“Urungu Ulutuğ Genel Sekreter, Yalçın Yiğittürk Mali Sekreter, Onur Gerçeker Örgütlenme Sekreteri, Cevdet Akgür Eğitim Sekreteri ve Dış İlişkiler Sekreteri, Melek Diner Sosyal İşler Sekreteri, Bora Çamkıran Basın Yayın ve Propoganda Sekreteri, Mustafa Yücelen,Hasan Yapıcı,Tijen Topçu İleri,Salim Akbaş,İbrahim Altıner,Rüştü Yücel,İbrahim Kaklık,Latif Magosalı, Ersan Karataş Faal Üye”.