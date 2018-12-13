Cumhuriyet Meclisi’nde bugün ilk olarak 16 milyon 263 bin TL öngörülen Hukuk Dairesi'nin (Başsavcılık) 2019 bütçesi ele alındı.

Bu bölümde ilk sözü UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu aldı.

Hasipoğlu konuşmasına, dün bu göreve seçilen Behiç Öztürk’e Başsavcılık görevinde başarılar dileyerek başladı.

Hukuk Dairesi’nin yerine getirdiği görevin önemine işaret eden Hasipoğlu, bu anlamda daireye gereken desteğin verilmesi gerektiğini anlattı. Hasipoğlu, en az 15 yeni savcıya ve odaların iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman Adalet Bakanlığı kurulması tartışmaları olduğunu söyleyen Hasipoğlu böyle bir adım atılmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinen Hasipoğlu, bu konuda kuvvetler ayrımına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu gibi konularda önce araştırma komisyonu kurulup araştırma yapılması gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, bu raporun sonucuna göre ileriki adımların atılabileceğini anlattı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Başsavcılık seçiminin nihayetlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcılık makamının son derece önemli olduğunun altını çizen Arıklı, bu makama gereken önemin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Sonuçlandırılmamış yolsuzluk dosyalarına işaret eden Arıklı, hükümetin “yolsuzlukları soruşturacağız” diyerek göreve geldiğini ancak bürokratik süreçteki sorunların buna engel olduğunu anlattı.

Yeni Başsavcı’nın bu konulara eğilmesini dileyen Arıklı, yetersiz savcı sayısı nedeniyle de çok sayıda davanın ertelenmek durumunda kaldığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başsavcılığın siyasi tartışmalara konu olmaması gerektiğini dile getirerek yeni Başsavcı ile birlikte makam üzerindeki soru işaretlerinin ortadan kalkmasını diledi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ülkede adaleti sağlayacak makamın yargı olduğuna dikkat çekerek Başsavcılık bütçesinin onaylanmasında sorun çıkmaması ancak, bir yerde sorun varsa da konuşulması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yeni göreve gelen Başsavcı Öztürk’e görevinde başarılar dileyerek, savcıların sorunlarının çözümlenebilmesi için hükümetin üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizdi.

Başsavcıların görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için öncelikle baskı altında tutulmamaları gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, sağlıklı çalışma koşullarının da oluşturulmasının farz olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bir çok dosyanın başsavcılıkta beklediğini ancak bunuda herhangi bir art niyet aramadıklarını da ifade ederek, bu duruma hem yetersiz savcı sayısı hem de yasalardaki eksikliklerin neden olabileceğini anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, bazı konuşmaların neden ihbar kabul edilmediğini de sordu.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk de, Başsavcılığın bağımsızlığının önemine işaret etti. 5 yıllık fiili hizmetin savcılık görevi için yeterli olduğunu kaydeden Öztürk, yazılı ve sözlü sınav olmaksızın savcı olunabileceğini söyledi.

Savcılık için yeterli olup olmadığını belirlemek için en azından sözlü bir sınav yapılması gerektiğini dile getiren Öztürk, 5 yıllık fiili hizmeti bile olmayan kişilerin savcılık pozisyonuna getirildiğini kaydetti.

Savcılara mevkilerine uygun bir maaş verilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, öte yandan bu kişilere fazla mesai bile ödenmediğini söyledi.

Yasemi Öztürk, Meclis hukukçularından bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmasını istediğini belirtti.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasına, Behiç Öztürk’e Başsavcılık görevinde başarılar dileyerek başladı.

Tatar, Basşavcılığın daha donanımlı hale gelmesi için gerekli bütçenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Pek çok konuda sık sık Başsavcılığın görüşlerine başvurulduğuna işaret eden Tatar, bu noktada Başsavcılığın büyük önem taşıdığını vurguladı.

UBP Genel Başkanı Tatar, önemli ve yoruma bağlı durumlarda görüş vermenin bir savcıya bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Ersin Tatar buna, bir savcının “sözleşmeli personel için yüksek lisans gerekip gerekmediği konusunda” idarenin karar verebileceği yönündeki görüşünü örnek gösterdi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Behiç Öztürk’e Başsavcılık görevinde başarılar diledi.

Meclis çalışmaları sırasında Savcılık görüşü almak konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Özdenefe, bunun, ilerisi için büyük sıkıntılara neden olabileceğini kaydetti.

Hukuk Dairesi çalışmalarında şeffaflığa ve standartların belirlenmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Özdenefe, benzer davalarda farklı uygulamalar olduğunu ve bunun hem avukatlar hem yurttaşlar nezdinde “farklı vatandaşlara ya da farklı avukatlara farklı uygulama mı yapılıyor” sorusu yarattığını belirtti.