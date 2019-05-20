Başvurular başladı

Başvurular başladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde  bu yıl yirmi ikinci kez gerçekleşecek Miss Kuzey Kıbrıs için başvurular başladı.

2019 finali için son başvuru tarihi 13 Temmuz 2019, Cumartesi  olarak belirlendi. Aynı gün  gerçekleşecek  ön elemelerle her iki yarışmanın da  2019 finalistlerinin belirleneceği kaydedildi.

Yarışmalara, 18- 24  yaş ( 2001- 1995  doğumlu) ,  KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya  dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençler başvurabilecek.

Bay Kuzey Kıbrıs adaylarında ise en az  1.80m boy aranacak.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarında  her yıl dereceye girenlere bu yıl da yüksek öğrenim burs hakkı sağlanacak.

Dünya  Güzellik Yarışması “Miss World” un 2014 yılında başlattığı ve farkındalıklar adına birçok ülke finalinde uygulanan kural doğrultusunda, ülke finalinde Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçe adaylarının sahnede mayolu geçiş koreografisi yapılmayacak.

KKTC Kimlik Kartı  olan  18-24  yaş  adaylar  başvurularını    Günkut Ajans websitesinden yapabilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, altından hamburger...
Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, altından hamburger...
  1. Magazin
﻿