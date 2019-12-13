Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

ARIKLI: “EN TALİHSİZ BAKAN”

Bakanlık bütçesi hakkında ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan için “bugüne kadarki en talihsiz bakan” ifadesini kullanarak, Bakanın yapabileceği işler konusunda eleştiriye tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Yapılacağı söylenen bazı işler konusunda Bakan Atakan’dan bilgi isteyen Arıklı, Mağusa Limanı, Girne Antik Limanı, Telekomünikasyon Dairesi’nin durumu, araç muayene sistemi, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılığın analizleri hakkında bilgiler istedi.

Geçen sene bütçe görüşmelerinde dile getirdiği eleştirileri ve Bakan Atakan’ın verdiği cevapları anımsatan Arıklı, 2019’da yapılacağı söylenilen işlerin bir çoğunun yerine getirilmediğini kaydetti.

“Vaat çok ama icraat yok” diyen Arıklı, hiçbir mazeretin başarısızlığı haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Ercan Havaalanı konusuna da değinen Arıklı, Ercan konusunun “yılan hikayesine” döndüğünü kaydetti.

“Eğer bir firma ile bir sözleşme yapıldıysa ve sözleşme şartlarına uymadıysanız, siz suçlu olursunuz” diyen Arıklı, Bakanlığın bir an önce üzerine düşen vazifeyi yapması gerektiğini söyledi.

Bölgede askeri mühimmat deposu varsa, Ercan yeni terminal binası ise o bölgenin yakınına yapıldıysa bunun korkunç bir şey olduğunu ifade eden Arıklı, askeri bölgenin başka bir yere taşınamamasını eleştirdi.

ATAOĞLU: “SİZ ÇARE BULMAYA MI, ŞİKAYET ETMEYE Mİ GELDİNİZ”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yaklaşık 2 yıldır görevde olan Bakan Atakan’ı acemi görmediğini, Atakan’ın geçmiş hükümette de aynı görevde olduğunu ve var olan sıkıntıların bu dönemde de devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık bütçesi ele alınırken, “ulaşımın temel unsuru” olan yollar konusuna değinen Ataoğlu, tüm yollar ve aydınlatma sisteminden sorumlu bakanlık olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 1975’ten bu yana trafikte hayatını kaybedenlerin sayısından haberi olup olmadığını sordu.

“TRAFİKTE 1975’TEN BU YANA 1963 KİŞİ ÖLDÜ, YILDA ORTALAMA 33 KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ”

Trafiğe kurban vermeyen hanenin neredeyse kalmadığını söyleyen Ataoğlu, 1975’ten bu yana 1963 kişi öldüğünü, her yıl ortalama 33 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ataoğlu, durum böyleyken bakanlığın bütçesinin azaltılmasını eleştirdi.

Ataoğlu, bakanın yapılması gereken projelerle ilgili “para bulamadığından şikayet etiğini” söyleyerek, bunun halkı ilgilendirmediğini, paranın bulunması ve gereken projelerin uygulamaya konması gerektiğini belirtti. Ataoğlu, “Siz çare bulmaya mı, şikayet etmeye mi geldiniz” diye sordu.

4G, 5G, adakart konularında son durumun ne olduğunu soran Ataoğlu, Ercan Havalimanı’nın ne zaman tamamlanacağını, Telekomünikasyon Dairesi’nin durumunu, özelleştirilip özelleştirilmeyeceğini sordu.

Yolların ışıklandırması, mühendislik sorunları, uçak bileti fiyatları gibi konularda bakan Atakan’a sorular yönelten Ataoğlu, sorunların çözümüne yönelik ne yapılacağını da sorularına ekledi.

Ataoğlu, Gazimağusa Limanı’nın turizm limanına dönüştürülmesi projesinin ne zaman başlayıp sona erdirileceğini, bu proje uygulanırsa kentin durumunun ne olacağını sordu.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulu devam ederken bazı konuşmaların bir bakan tarafından basına yansıtıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Girne Yat Limanı ile Gazimağusa Limanı’na ilişkin Turizm Bakanlığı döneminde hazırlanan projeler ve yapılan ihalelere değinen Ataoğlu, bazı ihalelerin belli noktalara takıldığını ve ileri götürülemediğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı gelirlerinin başka yere gitmesinin doğru olmadığını söyleyen Ataoğlu, buna yönelik bir proje yapılabileceğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, refüj yanlarına zakkum ekilmesinin yararlı olacağını söyledi.

CİKLOS’TAKİ OLAYLA İLGİLİ RAPOR…

Özyiğit, Ciklos’ta yaşanan ve 4 kişinin yaşamına mal olan olayla ilgili Meclis komitesi raporuna değinerek, raporda proje ve mühendise ulaşılamadığının yer aldığını söyleyerek, bakanın bu duruma açıklama getirmesini istedi.

Özyiğit, Planlama İnşaat Dairesi’nin önemli bir kurum olduğunu, yeniden organize edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’ndaki sıkıntılara yönelik neler yapıldığını ve ne zaman biteceğini soran Özyiğit, “Bu doğrultuda yapılacak olan tüm özelleştirmelere karşıyız. Ercan Havalimanı özelleştirildi de her şey yoluna mı girdi” diye sordu.

Geçitkale ile ilgili birtakım taleplerin ve verilen sözlerin sürekli gündeme geldiğini söyleyen Özyiğit, son durumun ne olduğunu sordu.

Limanlarla ilgili, bütçede kaynak aktarılmadığını dile getiren Özyiğit, limanlardan devletin gelir elde ettiğini ama “bir çivi çakılmadığını” belirtti.

“ÇAĞDAŞ MODERN KAMU TAŞIMACILIĞI VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINA İHTİYAÇ VAR”

Kamu taşımacılığının ülkedeki en büyük eksikliklerden biri olduğunu söyleyen Özyiğit, “Ülkemizde bu doğru bir zemine oturtulamadı” dedi.

Özyiğit, öğrenci taşımacılığı ile “şaibelerin” ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyerek, çağdaş modern kamu taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ANGOLEMLİ: “SORUNLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YASA VE TÜZÜKLERİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede sorunların büyük bölümünün yasa ve tüzüklerin uygulanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Trafik, Karayolları ve Planlama İnşaat Dairesi’nin görev ve sorumluluklarını okuyan Angolemli, bu sorumlulukların yerine getirilmesi halinde sorunların azalacağını söyledi.

Angolemli, trafikte her gün insanların kaybedildiğini, bu konuya özel olarak eğilmek ve fon oluşturmak gerektiğini belirtti.

Angolemli, yollarda gereken onarım ve tamirlerin tamamlanması gerektiğini söyleyerek, “Bunlar bizim yaşamımızla ilgilidir” dedi.

Trafikte güvenliğin sağlanmasının önemine işaret eden Angolemli, Güney Kıbrıs’ta refüjler, teller, denetimlerin yapılması gibi önlemler alındığından trafik güvenliğinin daha iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Orta ve yan şeritlerde bariyer olması gerektiğini, yaşamların kaybedildiğini dile getiren Angolemli, maddi kaynak yoktur denmesinin kabul edilemeyeceğini, fonlarla maddi kaynak elde edilebileceğini belirtti.

Şerit değiştirme nedeniyle meydana gelen kazaların sayısının çok fazla olduğunu söyleyen Angolemli, bunun da bariyer konmasıyla engellenebileceğini kaydetti.

CİKLOS’LA İLGİLİ RAPOR… “BAŞSAVCI DAHİL TÜM KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI”

Angolemli, Ciklos’ta 4 kişinin kazada ölmesiyle ilgili hazırlanan Meclis Komite raporuna değinerek, rapor sonucunda menfezlerin temizlenmediğinin, bariyer olmadığının, mühendis bulunamadığının görüldüğünü, Başsavcı dahil tüm kurumların üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Angolemli, ülkede kaç tane trafik mühendisi olduğunu sordu, Posta Dairesi’nin çöktüğünü savundu.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Kaleburnu -Sipahi yolunun tamamlanmasından dolayı teşekkür etti.

Lapatos-Kuzucuk, Altınova-Çınarlı, Ardahan-Turnalar yollarının yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, “45 yılda bu yolları bitiremez miydik? Şimdi bitecek mi?” diye sordu.

Balalan-Yenierenköy yolu yerine Çayırova-İskele arasındaki yolun bitirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Hamzaoğulları, bölgedeki otellerden dolayı araç sayısının her gün arttığını kaydetti.

Hamzaoğulları, “Balalan-Yenierenköy arasındaki yol rant yoludur. Gelecekte ihtiyaç olabilir ama kullanacak insan sayısı çok azdır ama Çayorova-İskele arasındaki yolu kullanan araba sayısı çok daha fazladır.” dedi.

Eşeklerin yola çıkarak kazalara yol açacağını birçok kez dile getirdiğini söyleyen Hamzaoğulları, eşeklere bala ve saman verilmediği için kendilerine ayrılan alanları terk ederek mandıraların olduğu alanlara giderek zarara yol açtığını ayrıca trafik kazalarına neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, yolların tellenerek hayvanların yola girmesine engel olunması gerektiğini ifade etti.

Çift yönlü çemberlerde hız sınırının 30 km. olduğunu, bunun 50 km.’ye çıkarılması gerektiğini belirten Hamzaoğulları, bu konuyla ilgili gereken çalışmanın yapılmasını istedi.

Dipkarpaz burun yolunun kullanılmaz halde olduğunu belirten Hamzaoğulları, bu yolun yenilenmesini de istedi.

“YONCA KAVŞAĞI’NDA DÜZENLEME YAPILMALI… KÖRÜKLÜ OTOBÜSLER TOPLU TAŞIMACILIĞI VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Hamzaoğulları, Yonca Kavşağı’nın yanlış yapıldığını, öncelik hakkı konusunda karmaşa yaşandığını, kazaların olmasını önlemek adına bazı düzeltmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Körüklü otobüslerin trafikte yarattığı sorunlara işaret eden Hamzaoğulları, toplu taşımacılığı ve trafiği olumsuz etkilediğini söyleyerek, yasal olarak bu otobüslerin yolcu taşıma sayısının kaç olduğunu sordu.

T izinleri konusundaki uygulamaları eleştiren Hamzaoğulları, izinlerin kiralandığını “entrikalar yapıldığını” savundu.

Kooperatifleşme konusuna değinen Hamzaoğulları, “Kooperatifleşme ön plana çıkarılacaksa neden hala T izni verilir” diye sordu.

Öğrenci ve otel müşterilerine yönelik taşımacılıkta yaşanan sorunları ve taksicilerle ilgili sıkıntıları değerlendiren Hamzaoğulları, T izinsiz taşımacılık yapanların engellenmesini istedi.

Hamzaoğulları, KKTC Birleşik Taksicileri Birliği’nin gönderdiği mektubu okuyarak, taksici, casino ve turistleri taşıyacak araçların plakalarının ayrılması; denetimin sıkı şekilde yapılması gerektiğini belirtti.