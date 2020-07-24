Bayraktar Camiine yapılan saldırı..."Kınamaktan öte tedbir gerekir"

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Lefkoşa’da bulunan Bayraktar Camisine doğrudan Türk etnisitesini hedef alan tehditkar bir pankart asıldığını kaydetti ve son zamanlarda yoğunlaştığı görülen ırkçı, ayrımcı, tehditkar mesajlar için özellikle camilerin kullanılmasını kınanmaktan öte tedbir gerektiğini belirtti.

Atalay yazılı açıklamasında, bu tür eylemlerin, önüne geçilmesi elzem olan, son derece korkutucu, düzeysiz, çirkin ve yakışıksız eylemler olduğunu da vurguladı.

Söz konusu çirkin mesajdaki doğrudan Türk etnisitesine karşı açık tehditkar ifadelerin, görevlilerini ve cemaatlerini tedirgin ettiğini, can güvenliği dahil endişeye sevk ettiğini ifade eden Atalay, “Bu endişelerimizin izale edilmesi konusunda gereğini yetki ve sorumluluğu bulunan makamlardan beklemekteyiz” dedi.

Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cami, kilise ve diğer ibadethanelerin, hangi coğrafyada, ülkede, bölgede olursa olsun, inancın ruhuna aykırı ırkçı, ayrımcı ve şiddet içeren tehditkar mesajlar için kullanılması kabul edilemez. Bu çirkin saldırıların takibinin yapılması, yeniden teşebbüs edilmesine fırsat verilmemesi, caydırıcı önlem ve karşılık verilmesi yetkili birimlerden beklentimizdir.

Son aylarda artan bu tür saldırılar ve saldırgan mesajlar nedeniyle son derece üzüntülüyüz. Faillerin bu eylemlerinin cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız”.