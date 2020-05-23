Bayramı Namazı yarın Saat 06:15’te

Din İşleri Başkanlığı yarın başlayacak 3 günlük bayram öncesinde bayram namazında alınacak önlemleri açıkladı.

Din İşleri Başkanlığı, bayram namazını kılacak olanların abdestlerini evlerinde alacağını, camiye maskesiz girilemeyeceğini ve seccadelerin yanlarında bulunması gerektiğini belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, küresel koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde toplu ibadetlere getirilen yasakların yarın sona ereceğini hatırlatarak, ramazan bayramı namazının da yarın saat 06:15’te ülke genelinde eda edileceğini söyledi.

Atalay, durumun hassasiyeti nedeniyle başkanlığın bir dizi tedbir aldığını, hem görevlilerin hem de cemaatin uyması gereken kuralları belirlediklerini ve bir genelge ile tüm görevlilere de bildirdiklerini ifade etti.