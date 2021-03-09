Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre bugün Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına ayrıca Girne ve Lefke ilçesindeki bazı yerleşim birimlerine bir süre elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

TAŞPINAR VE BÖLGEDEKİ TESİS VE SU MOTORLARINDA KESİNTİ!

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

GİRNE VE LEFKE İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Şebekelerdeki proje çalışmaları nedeniyle bugün Girne ve Lefke ilçesindeki bazı yerleşim birimlerine bir süre elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği, bugün Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 13.00 ile 16.00 saatleri arasında olacak.

AŞAĞI CENGİZKÖY

Öte yandan Lefke ilçesinde Aşağı Cengizköy Beş Evler bölgesine de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.