Bazı bölgelerin ava açılması konusunda Bakanlar Kurulu karar üretecek

Başbakan Ersin Tatar, bugün eylem yapan avcılardan oluşan bir heyeti kabul etti. Toplantıda narenciye bahçeleri dışında kalan bazı bölgelerin de ava açılması konusunda Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yapması kararlaştırıldı.

Narenciye bahçelerinin ava kapalı kalmaya devam etmesi yönünde alınan karar ise geçerliliğini koruyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, avcılardan oluşan heyet Başbakan‘a sorunlarını iletti.

Görüşmeye İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.