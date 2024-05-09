Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nun, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı dolayısıyla düzenlediği program kapsamında ülkede bulunan Türk sinema sanatçısı Ediz Hun ve eşi Berna Hun’u Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan iki buçuk ay önce ödülünü almak üzere adaya gelen ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı’nı ziyaret eden Ediz Hun’u, eşi Berna Hun ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkının o zor günlerinde halkımızın yanında olmanız ve 50 yıl sonra yine bizimle birlikte olmanız ve duygularınızı paylaşmanız bizi çok mutlu etmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ediz Hun’un, Türk sinemasının yetiştirdiği en güzide sanatçılardan biri olduğunu kaydederek, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türk sinemasının, iletişimin az gelişmiş olduğu yıllarda da, Kıbrıs Türkleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ediz Hun’un, sinema dışında, çevre gibi konularda yaptığı çalışmaları ve verdiği hizmetleri takip ettiğini belirterek, kendisine sağlık ve uzun ömürler diledi.

Sanatçı Ediz Hun da, KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın başarılı çalışmalarının uzun yıllar süreceğine inanç belirtti.