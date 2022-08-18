Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine devam edildi

umhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı(Y.T.No:7/1/2022)”nı birleştirerek görüşme kararı almıştı. Bu bağlamda, komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda da ilgili Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Bes, Bel-Sen, Hür- İş, Büro-İş’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.