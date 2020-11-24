Belediyelerden öğretmenler günü etkinlikleri

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Özçınar, ziyaretinde çocukların eğitiminde ve yetişmesinde öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu kaydederek, “Gelecek nesilleri özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenler eğitim alanında bir ışıktır” dedi.

Özçınar’ın gün dolayısıyla öğretmenlere ilettiği yazılı mesajı ise şöyle;

“Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Atatürk'ün ifade ettiği gibi ‘yeni kuşak en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaklardır’. Tüm öğretmenlerimizin bu özel günü kutlu olsun.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evinde ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güngördü, görevde olan ve emekli olan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diledi. Girne Belediyesi Sosyal İşler bölümü personeli de Girne’deki okulları gezerek çiçek takdim ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Güngördü Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte, topluma yararlı bireyler olma yolunda ilerlemesinde büyük etkisi olan fedakar öğretmenlerimiz her zaman bizim baş tacımızdır. Gerek görevi başında gerekse emekli olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar, başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenler onuruna her yıl 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi, bu yıl pandemi dolayısı ile bu etkinliğini gerçekleştiremedi ve bunun yerine bu yıl tüm öğretmenlere çiçek hediye etti.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyaret ederek, çiçekleri takdim ederken, diğer tüm okullardaki öğretmenlere çiçekleri de İskele Belediyesi tarafından ulaştırıldı.

Açıklamaya göre İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nun İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’ndaki öğretmenleri ziyaret etmesi ile başlayan Öğretmenler Günü kutlaması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyareti ile devam etti.

Yuvam Anakucağı’nı ziyareti sırasında görevli öğretmen tarafından, pandemi önlemleri çerçevesinde ateşi ölçülerek içeriye alınan Başkan Sadıkoğlu, uygulamadan dolayı da öğretmenleri ayrıca tebrik etti.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, her iki okulu ziyaretinde öğretmenlere karanfil takdim ederken, “bu ülkenin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızı sizler yetiştiriyorsunuz” dedi ve öğretmenlerin kutsal bir göreve imza attığına dikkat çekti. İskele Belediyesi olarak tüm okulların, öğretmen ve öğrencilerin yanında olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, eğitimin daha çağdaş ve modern biçimde verilebilmesi için maddi ve manevi katkılarının da süreceğini ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, Ötüken Özel Eğitim Okulu ziyareti sırasında Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre de eşlik etti.

Öte yandan İskele Belediyesi, belediye sınırlarındaki tüm okullarda eğitim veren öğretmenlere de Sadıkoğlu’nun mesajlarıyla birlikte karanfil ulaştırdı.