Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili dava yarın görüşülecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı dava yarın saat 9.30’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.
Mahkemenin kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, verilecek karar yerel seçimlere kaç belediye ile girileceğini belirleyecek.
Öte yandan Solyalı, 25 Aralık tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimleri ile ilgili seçim takviminin 40 güne düşürülmesiyle ilgili bir yasa tasarısının hazırlandığı bilgisini aktararak, bahse konu tasarının önümüzdeki hafta ilgili komitede, ardından ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek geçirilebileceğini kaydetti.