“Belleklerimizde unutulması güç, derin acılar bıraktı”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Aralık 1963’te yaşanan olayların unutulması güç derin acılar bıraktığını söyledi

Baybars, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, 21-25 Aralık saldırıları sonucunda 400’e yakın şehit verildiğini, 19 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün köyünü terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Baybars, “Belleklerimizde unutulması güç, derin acılar bırakan, insanlığın utanç mirası olarak anılacak bu ve buna benzer katliamların, dünyanın neresinde olursa olsun bir daha yaşanmaması; hiçbir çoçuğun, hiçbir anne ve babanın böylesi dramlarla karşılaşmamasını temenni ederim” dedi.

Adada kalıcı çözüm temennisinde bulunan Baybars, Kıbrıs Türkü’nün özgür ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için canlarını veren şehitlere rahmet diledi.