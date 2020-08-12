Bengihan: “Denktaş, ülke siyaseti için önemli bir değer”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, devletin tepesindeki kurumların birbiri ile kavgalı ve rol kapma yarışında olduğunu ve bu dağınıklığı düzeltmek için yola koyulduğunu belirtti.

Denktaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek Başkan Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Denktaş, ilk kez bu kadar fazla sayıda aday olan bir seçim atmosferi yaşandığına değinerek ülke durumuna baktığında Cumhurbaşkanı ile Hükümetin kavgalı, pandemi döneminde her türlü kolaylığı gösteren muhalefet ve sivil toplum örgütleri ile de hükümetin eksik diyaloğunu gözlemledikten sonra aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Pandemi döneminin başında kendiliğinden ortaya çıkan birlik ve beraberliğin bu nedenlerle kısa sürede ortadan kaybolduğuna işaret eden Denktaş, Hükümetin verdiği karar yanlış olsa bile arkasında durmadığını ve topluma bir çok şeyi izah edemediğini belirtti.

Amacının bu dağınıklığı toparlamak olduğunu ifade eden Denktaş, devletin tepesindeki kurumların kavga ederek, rol kapma yarışı ile değil tam aksine birbiri ile iyi anlaşabilen bir yaklaşımla çok daha farklı bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

Gerek iç sorunlarda, gerek ise Kıbrıs sorununda herkesin meseleleri bir taraftan çekmesi halinde bir yere varılmasının mümkün olmadığına değinen Denktaş, bütün siyasi hayatı boyunca tüm siyasi düşüncelere açık olan tavrını Cumhurbaşkanlığı makamında da aynı şekilde sergileyeceğini ifade etti.

5 yıllık sürede “İki toplumlu , iki kesimli Federasyon sağlayacağım” ya da “KKTC’yi tanıtacağım” iddiasıyla yola çıkmadığına değinen Denktaş, Uluslararası bir sorun olan Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türkünün istemiyle bir sonuca varamayacağını belirtti.

Yaşanan pandemi sürecine değinen Denktaş, alınan kararlarda vatandaşa güven verilmesi gerektiğini, ancak hükümetin attığı adımlar ve kararların yurttaşda güven duygusu yaratmadığına değindi.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında ülke siyasi kültürünün önemli bir ismi olduğunu ve kendileri için ayrı bir değeri olduğunu ifade etti.

Bengihan, Bakanlık dönemlerinde özellikle KTAMS ile olan ilişkilerde her zaman uzlaşı kültürüne önem veren çatışmayı değil uzlaşıyı destekleyen Denktaş’ın sendikalara hiçbir zaman bir önyargı ile yaklaşmadığını söyledi.

KKTC tarihinde ilk kez sözleşmelileri, toplu sözleşme kapsamında alan kişinin Denktaş olduğunu anımsatan Bengihan, üretenin emeği ile ilgili hakkını alması konusunda Denktaş’ın verdiği mücadelenin başta KTAMS üyeleri olmak üzere bir çok çalışan tarafından da takdir edildiğini ifade etti.