Bengihan: "Sendikamızın tepkisi çok sert olacak"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, akaryakıta yapılan zammın geri alınmaması ve Bakanlar Kurulunun tüp gaza zam kararını onaylaması halinde sendikanın sert tepki göstereceği uyarısında bulundu.
Yazılı açıklama yapan Bengihan, Türk Lirasının hızla değer kaybetmesinden dolayı halkın alım gücünün günden güne eridiğini belirterek, “UBP-DP-YDP Hükümetinin ortaya koyduğu halk düşmanlığını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hükümetin, halkın sorunlarına çare üretmek gibi bir derdi olmadığını, sadece kendi koltuklarını korumakla meşgul olduğunu ileri süren Bengihan, ‘bu zihniyetten halkın ümidini kestiğini’ savundu.
Halkın ‘günden güne yoksullaşması karşısında sessiz kalmayacaklarını’ söyleyen Bengihan, “Akaryakıta yapılan zammın geri alınmaması ve Bakanlar Kurulunun tüp gaza zam kararını onaylaması halinde sendikamızın tepkisinin çok sert olacağı konusunda UBP-DP-YDP Hükümetini uyarırız” ifadelerine yer verdi.