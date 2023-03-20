Benzinciler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını göreve çağırıyor

Benzinciler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını göreve çağırıyor
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Benzinciler Birliği, Ekonomi ve enerji Bakanlığına çağrıda bulunarak taleplerini iletti ve eylem uyarısında bulundu.

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Birlik, yeni petrol istasyonu izinleri için Bakanlık bünyesinde kriterler olması gerektiğini vurgularken, seçim yasakları içerisinde değiştirilen tüzüklerin Trafik Kurallarına göre verilmemesini ,elektrikli araç dönüşümünün de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Birlik açıklamasında, akaryakıt sektöründe monopol konumundaki dağıtım şirketlerinin sürekli benzincilerin ticari koşullarını kötüleştirdiğine dikkat çekilerek, ürün fiyatının ve kar marjlarının devlet tarafından belirlendiği sektörde ticari koşulların Ekonomi ve Enerji bakanlığı denetlemesini ve değişen ticari koşullar var ise kar marjlarının buna göre ayarlanması gerektiğini talep etti.

Akaryakıt sektöründe benzincilerin isyanda olduğu belirtilirken “Bir sonraki adım eylem” denildi.

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