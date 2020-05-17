Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin uyması gereken kurallar açıklandı

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca işyerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemlere ilaveten Berber, Kuaför, Güzellik Merkezi vb. işyerlerinde Koronavirüse(COVID-19) karşı alması gereken Özel Tedbirler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı.

İşte o kurallar:

Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır.Pencereler ve/veya dış ortama açılan kapı açılarak hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

Çalışanların yemek yeme veya dinlenme alanlarında kullanılanmasa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak yerleştirilmelidir. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeylerigibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

Temizlik yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olmalıdır.

Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmemeli, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet vermeli ve gerekli sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak, işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine izin verilmelidir.

Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmelidir. Randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takmak şartı ile bekleyebilirler. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edilecek maksimum müşteri sayısı işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asılmalıdır.

İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanmalıdır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanmalıdır.

Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılmalı, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanmalıdır.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar ellerini dezenfekte etmeli yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalıdır.

Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmalıdır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanmalıdır.

Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olmalı, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanmalıdır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamalıdır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilmelidir.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmamalıdır, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilir.

Bakanlar Kurulu tarafından faaliyete başlama tarihi açıklamasına kadar Berber, kuaför, güzellik merkezi vb. işyerlerinde, tırnak bakımı(kalıcı oje, jel&Kauçuk&Akrilik tırnak yapımı, manikür, pedikür), cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri verilmemelidir.

Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulmalıdır.

Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmamalıdır.

Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafındanyayınlananbilgilendirmeleritakipetmeklevegereğiniyapmaklayükümlüdür.