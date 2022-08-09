BES Başkanı Yalınkaya: “Öğretmenlerimize dava okunması kabul edilemez”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, öğretmenlere dava okunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, öğretmenlerle omuz omuza mücadele edeceklerini kaydetti.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin anti-demokratik yaptırımlarına karşı yasal ve demokratik haklarını kullanan öğretmenlerimize dava okunması tarafımızca kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Topluma her dönemde önderlik eden öğretmenlerin hükümet tarafından hiçleştirilmeye ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını ileri süren Yalınkaya, bunun gelecek nesillerin açıkça tehlikeye atılması anlamına geldiği görüşünü belirtti.

Özellikle hedeflenen yasa değişiklikleriyle amacın sadece öğretmeni pasifleştirmek değil açıkça laik eğitim sisteminin hedef alındığını öne süren Mustafa Yalınkaya, “Kendilerine ve sisteme biat eden bir nesil yaratmak istenmektedir” iddiasında bulundu.

BES Başkanı Yalınkaya, “Onurlu öğretmenlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu ve hükümetin bu dikta tavrına karşı verilecek tüm mücadelede öğretmenlerimizle omuz omuza mücadele vereceğimizin bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.