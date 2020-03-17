Besim: "Bizi felakete sürüklüyorsunuz"

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından "Bizi felakete sürüklüyorsunuz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Besim, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve hükümete sesleniyorum. Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Bu hastalığı sıkı karantina kuralları ve maksimum test yaparak yenebiliriz. Yurt dışından biraz önce gelenleri evlerine yolladınız. Biraz sonra gelecek olan uçağı da eve yollayacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelenleri de eve yollayacaksınız. Normalde şu anda Sağlık Bakanlığı’nın ekibi Ercan’da olup gelenleri teslim alması gerekir.

Siz neredesiniz.Bizi felakete sürüklüyorsunuz."