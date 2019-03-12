Besim: "Devlet hastanelerinde kürtajın önünü açacağız"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kürtaj yasasının daha çağdaş ve kadın odaklı hale gelmesi için komitede yapılan çalışmaları desteklediğini söyledi.Filiz Besim Meclis’te yaptığı konuşmada, kadınların devlet hastanelerinde kürtaj olabilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Kadın hakları ve sağlığın bir hafta konuşulup kapatılamayacak kadar önemli olduğuna işaret eden Bakan Besim, ülkedeki tüm kadınların eşit haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ülkedeki hastanelerde kürtaj hizmeti verilmediğini kaydederek, kadın üzerinden populizm yapanları eleştirdi.Sağlık merkezlerinde kadın doğum doktorlarının bulunmasına önem verdiklerini kaydeden Besim, kadınların smear testlerinin yapıldığını, spiral takılabildiğini anlattı.

Bakan Besim, kadınların devlet hastanelerinde kürtaj olabilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini belirten Besim, kadına daha özgür bir alan bırakılması için yaşlı bakım merkezleri ve yaşam evleri konusuna önem verdiklerini kaydetti.

Besim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni aktif bir şekilde çalıştırmanın hükümetin görevi olduğunu, kendi alanlarında ise bazı adım attıklarını ifade etti. (BRT)