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Beylerbeyi’nde kesinti

Beylerbeyi’nde kesinti
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 Girne Beylerbeyi’nde yarın 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi. 

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