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Bilişim Suçları Yasası yarın Anayasa Mahkemesi’ne götürülüyor

Bilişim Suçları Yasası yarın Anayasa Mahkemesi’ne götürülüyor
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 BASIN-SEN, yarın, Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.
BASIN-SEN Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri 
Növber Gürtay tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“21 Temmuz Salı günü (yarın) saat 10:30`da Bilişim Suçları Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket ve Bağımsızlık Yolu`nun maddi/ manevi destek vereceğini açıkladığı dava süreci,  yarın Basın-Sen Avukatı Tacan Reynar`ın davayı dosyalaması ile başlayacaktır.
Destek verecek örgütlerin katılımı ile Basın–Sen, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.”

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