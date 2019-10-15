Bir çok bölgede elektrik kesintisi var

Görneç ve Serdarlı bölgelerine, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Akdoğan Futbol Sahası bölgesi, Aket Fabrika bölgesi ve Yiğitler Yolu bölgesindeki su motorlarına yarın saat 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin,çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.