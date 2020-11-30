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Bir haftada 791 trafik suçu

Bir haftada 791 trafik suçu
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KKTC’de son bir haftada, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde, 791 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 309 kez süratli, 4 kez tehlikeli, 17 kez dikkatsiz, 46 kez seyrüsefer ruhsatsız, 17 kez sürüş ehliyetsiz, 13 kez muayenesiz, 32 kez sigortasız, 10 kez alkollü, 3 kez “A” yol kullanma izinsiz, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

23-29 Kasım tarihleri arasında ayrıca, 136 seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 119 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2 koruyucu miğfer başlıksız 

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