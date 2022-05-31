Birinci: "İlkeli, seviyeli ve objektif yayıncılığımızdan ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz"

Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci Kıbrıs Genç Tv'nin 25.yaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Birinci'nin mesajı şöyle:

"Kıbrıs’ta çok sesliğliğin ve objektif yayıncılığın öncüsü olan Kıbrıs Genç TV bugün 25. Gurur yılını yaşıyor. Eğitimle, İletişimi birleştiren Birinci Medya Kurumu 25. Yılında Kıbrıs Türk Halkının Demokrasisinin sigortası olmaya devam edecektir. Halkımızın bizlere verdiği Halkın Televizyonu ünvanının sorumluluğu ile ilkeli, seviyeli ve objektif yayıncılığımızdan ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek veren başta halkımızın ve emekçilerimize teşekkürü bir borç bilirim."

