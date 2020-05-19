Bisiklet hırsızları Güzelyurt’ta yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bugün saat 14.00 sıralarında, Gönyeli’de Kurudere Sokak üzerinde bulunan Emre Serdar’a ait ikametgâhın bahçe kapısı üzerinden içeriye atlayan İ.T. (E-18) ve S.K.(E-16), evin bahçesi içerinde bulunan bisikleti çalıp olay yerinden ayrılmışlardır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıslar Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklamışlardır. Çalınan bisiklet tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.