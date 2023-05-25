Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, haziran ayında yürürlüğe girecek 15 mikron üstü plastik poşetlerin ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına ilişkin tüzükler konusunda geri adım atılması halinde eylemsel boyutta mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Geri dönüşümü savunan sermeyenin 1950’dan 2017’ye kadar üretilen 9 bin 200 milyon ton plastiğin sadece 600 tonunun dönüştürdüğünü, 5 bin tonun ise ya gömüldüğünü ya da doğaya bırakıldığını kaydeden Benan, “Bakanlık halk ve çevre sağlığından vazgeçer sermayeyi tercih ederse, bunun sorumluluğunu üstlenecek” dedi.

Benan yazılı açıklamasında, şunları da ifade etti:

“Biyologlar Derneği olarak hiçbir çıkar gözetmeksizin 5 ay önce açıklanan karara sahip çıkıp hem hükümeti desteklemek hem de halkın kararı benimsemesi için toplantılar, seminerler, fotoğraf yarışmaları gibi etkinlik düzenledik. Üreticilerse çıkarları için kapı kapı dolaşıp muhalif partileri, tüketicileri, karar verici mekanizmaları ve halkı gerçek dışı argümanlarla ikna etmeye çalıştı.

Sermayenin bu uzun süren şiddetli baskısı sonucu savcılık olumlu olan görüşünü negatife döndürerek hükümeti bu kararında geri adım atmaya zorlamaktadır. Örneğin, hammaddeyi eritmek için ek süreye ihtiyaç duyduklarını dile getiriyorlar fakat bunun sadece yüzde 4 iç piyasada kullanılıyor. Geri dönüşümü savunuyorlar, fakat geriye baktığınızda 1950 yılından 2017’ye kadar üretilen 9bin 200 milyon ton plastiğin; 900 tonu yakıldı, 2bin 700 tonu hala kullanımda, 5 bin tonu ya gömüldü ya da doğaya bırakıldı ve Sadece 600 tonu geri dönüştürüldü. Kimse bunu konuşmuyor fakat plastik poşetler geri dönüşümü sınırlı ve genelde rantabl olmadığı için günün sonunda ya yakılıyor ya da çöp toplama alanlarına boşaltılıp ekosistemlere yayılıyor. Ayrıca geri dönüşümü gerçekleştirilen bir plastik ürünün kalitesi o kadar çok düşüyor ki, sağlığa zararlı mikroplastikler daha hızlı ve daha çok doğaya salıyor. Ne yazık ki geri dönüşüm sadece bir mitten ibarettir.”

Bir gazetenin konunun yargıda olduğunu yazdığını ancak kendilerinden görüş alınmadığını söyleyen ve bunu eleştiren Benan, “Ne kadar üzücüdür ki, Çevre Koruma Dairesi Müdürü de haberde çevreyi değil sermayeyi savunuyor” ifadelerini kullandı.

Biyologlar Derneği’nin yasanın ertelenmesine ve iptaline karşı olduğunu belirten Benan, geri adım atılması durumunda mücadeleyi eylemsel boyuta taşıyacaklarını kaydetti.