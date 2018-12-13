BKP bugün KTÖS'ü ziyaret etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Ziyarette BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basına açıklamada bulundu.

İzcan ve Elcil, Kıbrıs sorununda kritik bir döneme girildiğini belirterek, federal çözümün sağlanması adına mücadelenin yükseltilmesi ve bu yönde çözüm isteyenlerin bir araya gelerek sokağa inmesi gerektiğini kaydettiler.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, siyasi partileri ziyaretleri çerçevesinde barış, demokrasi, emekten yana sendikaları da ziyaret edeceklerini, bu çerçevede bugün KTÖS ile görüşme yaptıklarını belirtti.

İzcan, önemli bir dönemeçten geçildiğini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişiyle bundan sonraki sürecin belirleneceğini söyledi.

“Bu belirlenecek olan süreç ya federal bir çözüm için hareket edilecek ve Gutteres Belgesi çerçevesinde görüşme süreci yeniden tesis edilerek,kısa zaman içinde uluslararası konferans toplanacak ya da bunun alternatifi kaostur, taksim politikalarıdır” diyen İzcan, ciddi bir ikilem ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

İzcan, doğalgaz sorununun da ciddi bir sorun olarak ortada durduğunu ifade etti.

Federal çözüme karşı çıkanların giderek yükselen bir sesle görüşlerini dile getirdiklerini söyleyen İzcan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in açıklamalarını eleştirdi.

Çözüm isteyenlerin bir araya gelerek sokağa inmesi ve federal çözüme destek vermesi gerektiğini dile getiren İzcan, bunu sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

İzcan, demokrasi, barış ve emekten yana olanların mücadele bayrağını yükseltmesi çağrısında bulundu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de kritik bir dönemden geçildiğini, esas sorunun Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin işgali sorunu” olduğunu savundu.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili “adanın koloni olması veya ortak birleşik Kıbrıs’ın yaratılması noktasında” bulunulduğunu söyleyen Elcil, Kıbrıs Türk halkının kültürü ve kimliğinin yokoluş ile karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Hükümetin savunma masraflarını ödediğini ve bu konuda doğru bilgiyi vermediğini savunan Elcil, “Besleme değil besleyen durumundayız” dedi.

İki ayrı devlet tezinin Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki resmi tezi haline geldiğini söyleyen Elcil, doğalgaz ile ilgili de Kıbrıs Türk toplumunun dışlanarak Rum liderliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında paylaşımlar yapıldığını savundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ve Türkiye temaslarını eleştiren Elcil, Tatar’ın “Türkiye’nin kuklası” olduğunu iddia etti.

Ortak bağımsız birleşik Kıbrıs hedefinden sapmamak bu yönde çaba harcamak gerektiğini söyleyen Elcil, BKP’nin bu konuda ortaya koyduğu net duruşu selamladı.