BKP'den eğitim ile ilgili eleştiri

BKP'den eğitim ile ilgili eleştiri

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kuran kursları, toplu iftarlar ve Hala Sultan İlahiyat Koleji aracılığı ile yürütülen çalışmaların, bilimsel demokratik eğitim sistemini ortadan kaldırmayı, düşünen ve üreten bir gençlik yetişmesini engellemeyi hedeflediğini ileri sürdü.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada,  20 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Çanakkale kampının, haremlik selamlık şeklinde planlandığını savunarak, gençleri bu tür kamplardan uzak durmaya çağırdı.

Sonüstün, bu tür faaliyetlerin Anayasa ve  Milli Eğitim Yasasına  aykırı olduğunu savunarak, KTOEÖS’ün yaptığı uyarıların doğru ve yerinde olduğunu ifade etti, özellikle öğretmenlerin  bu tür faaliyetlere alet olmamasını istedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar: "Polisin sayısı artmalı, bunun bilincindeyiz"
Tatar: "Polisin sayısı artmalı, bunun bilincindeyiz"
  1. Kıbrıs
﻿