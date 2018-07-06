“BM, İKİ TOPLUMUN ‘BİRLEŞİK KIBRIS’ KONUSUNDAKİ İSTEMİNE YÖNELİK DESTEĞİ SÜRDÜRECEK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, geçtiğimiz yılın Kıbrıs’taki barış süreci açısından zorlu bir dönem olarak hatırlandığını fakat, -Kıbrıslıların da desteğiyle- Kıbrıs’ta çözümden vazgeçmediklerini söyledi.

UNFICYP'in sivil toplum örgütleri ile Kıbrıslı toplumlar arasında güven ve güveni teşvik eden benzer fikirli gruplar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak amacıyla toplanan Sivil Toplum Ağı, ilk yıldönümünü kutladı. Ara Bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleşen iki toplumlu etkinlikte konuşan Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya gelmesinin ardından düzenlenen etkinlikte Kıbrıs konusuyla ilgili bir diğer önemli toplulukla birlikte olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının elde ettiği başarıları kutlayan Spehar, barış sürecini ilerletmek için bu kuruluşların yaptıklarının farkında olarak onları takdir ettiğini, son 1 yılda çok iyi işbirliği ve dayanışma örnekleri oluştuğunu ifade etti.

Derinya’da “Derinya Belediyesi”, UNFICYP ve Rooftop Tiyatrosu’nun bir araya getirdiği bir grup sivil toplum örgütü ve bireyin desteğiyle iki toplumun kullanımına açılacak “Garage Space” isimli mekâna da dikkati çeken Spehar, buranın da Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evinin bir simülasyonu şeklinde birlikte çalışma ve işbirliği ortamı yaratacağının altını çizdi.

Sivil toplumla daha çok bir araya gelerek ve onları daha çok destekleyerek aradaki hem fiziksel hem psikolojik bariyerlerin kırılmasına katkı yapmak istediklerini söyleyen Spehar, sivil alanda hizmet verecek daha çok BM görevlisinin artık arazide olacağını, gelecek haftalarda Pile’de görev yapacak iki sivil toplum görevlisinin daha BM’ye katılıp, toplumlararası inisiyatifleri destekleyeceğini anlattı.

Geçtiğimiz yılın Kıbrıs sorunu açısından zorlu bir dönem olarak hatırlanacağını kaydeden Spehar, bugün etkinlik için toplananları görerek, çözümden asla vazgeçilmeyeceği konusunda emin olduğunu ve sivil toplumun toplumlar içinde geniş kitleleri etkilemede elzem rol üstlendiğini ifade etti.

SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI…

Spehar, BM Genel Sekreteri’nin iki toplumlu inisiyatiflerin desteklenmesi konusunda liderlere çağrıda bulunduğunu da hatırlatarak, sivil toplum temsilcilerine daha önce hiç konuşup tanışmadıkları yeni kişilerle tanışmaları, konuşmaları ve bir ilişki kurabilmenin yollarını aramaları yönünde çağrıda da bulundu.

Adada daha ileriye gidebilmenin yolunun yeni ve uzun soluklu ortaklıklara bağlı olduğunu söyleyen Özel Temsilci Spehar, BM’nin iki toplumun “Birleşik Kıbrıs” konusundaki istemine yönelik desteği sürdüreceğini belirterek, bunun için sivil toplumun desteğinin mutlaka gerekli olacağını sözlerine ekledi.

SPEHAR: “BM, İKİ TOPLUMUN ‘BİRLEŞİK KIBRIS’ KONUSUNDAKİ İSTEMİNE YÖNELİK DESTEĞİ SÜRDÜRECEK"

İKİ TOPLUMLU SİVİL TOPLUM AĞI’NIN BİRİNCİ YILI LEDRA PALACE OTEL’DEKİ ETKİNLİKLE KUTLANDI

BMGS KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ SPEHAR: “BM, İKİ TOPLUMUN ‘BİRLEŞİK KIBRIS’ KONUSUNDAKİ İSTEMİNE YÖNELİK DESTEĞİ SÜRDÜRECEK; BUNUN İÇİN SİVİL TOPLUMUN DESTEĞİ MUTLAKA GEREKLİ OLACAK”

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (T.A.K): Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, geçtiğimiz yılın Kıbrıs’taki barış süreci açısından zorlu bir dönem olarak hatırlandığını fakat, -Kıbrıslıların da desteğiyle- Kıbrıs’ta çözümden vazgeçmediklerini söyledi.

UNFICYP'in sivil toplum örgütleri ile Kıbrıslı toplumlar arasında güven ve güveni teşvik eden benzer fikirli gruplar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak amacıyla toplanan Sivil Toplum Ağı, ilk yıldönümünü kutladı. Ara Bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleşen iki toplumlu etkinlikte konuşan Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya gelmesinin ardından düzenlenen etkinlikte Kıbrıs konusuyla ilgili bir diğer önemli toplulukla birlikte olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının elde ettiği başarıları kutlayan Spehar, barış sürecini ilerletmek için bu kuruluşların yaptıklarının farkında olarak onları takdir ettiğini, son 1 yılda çok iyi işbirliği ve dayanışma örnekleri oluştuğunu ifade etti.

Derinya’da “Derinya Belediyesi”, UNFICYP ve Rooftop Tiyatrosu’nun bir araya getirdiği bir grup sivil toplum örgütü ve bireyin desteğiyle iki toplumun kullanımına açılacak “Garage Space” isimli mekâna da dikkati çeken Spehar, buranın da Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evinin bir simülasyonu şeklinde birlikte çalışma ve işbirliği ortamı yaratacağının altını çizdi.

Sivil toplumla daha çok bir araya gelerek ve onları daha çok destekleyerek aradaki hem fiziksel hem psikolojik bariyerlerin kırılmasına katkı yapmak istediklerini söyleyen Spehar, sivil alanda hizmet verecek daha çok BM görevlisinin artık arazide olacağını, gelecek haftalarda Pile’de görev yapacak iki sivil toplum görevlisinin daha BM’ye katılıp, toplumlararası inisiyatifleri destekleyeceğini anlattı.

Geçtiğimiz yılın Kıbrıs sorunu açısından zorlu bir dönem olarak hatırlanacağını kaydeden Spehar, bugün etkinlik için toplananları görerek, çözümden asla vazgeçilmeyeceği konusunda emin olduğunu ve sivil toplumun toplumlar içinde geniş kitleleri etkilemede elzem rol üstlendiğini ifade etti.

SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI…

Spehar, BM Genel Sekreteri’nin iki toplumlu inisiyatiflerin desteklenmesi konusunda liderlere çağrıda bulunduğunu da hatırlatarak, sivil toplum temsilcilerine daha önce hiç konuşup tanışmadıkları yeni kişilerle tanışmaları, konuşmaları ve bir ilişki kurabilmenin yollarını aramaları yönünde çağrıda da bulundu.

Adada daha ileriye gidebilmenin yolunun yeni ve uzun soluklu ortaklıklara bağlı olduğunu söyleyen Özel Temsilci Spehar, BM’nin iki toplumun “Birleşik Kıbrıs” konusundaki istemine yönelik desteği sürdüreceğini belirterek, bunun için sivil toplumun desteğinin mutlaka gerekli olacağını sözlerine ekledi.