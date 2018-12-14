Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 124 milyon 386 bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.



Turizm Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü UBP Genel Başkanı Ersin Tatar aldı.

Turist sayısının artırılması için ulaşımın önemli olduğunu kaydeden Tatar, ulaşım konusundaki sorunların giderilmesi için ne gibi adımlar atıldığını sordu.

Tatar, “Madem uçuşlarda sıkıntı var, Larnaka’da da sıkıntı var… Ulaşımda sadece havayı değil denizi de düşünmek lazım. Turizm için limanlara da önem verilmeli. Yat limanlarına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Turizm sektörünün daha da gelişeceğine inandığını belirten Tatar, “St.Hilarion Kalesi, Bellapais Manastırı başka nerde var? Hiçbir yerde. Bu ülkede bizim bile görmediğimiz eserler var... Kumu, güneşi bir yere bırakın, kültürel turizmin de geliştirilmesi lazım. Bunun da reklamı yapılmalı. Ancak bu alandaki paralar bilimsel temelde harcanmalı. Parayı iyi değerlendirmek, yerinde harcamak lazım. Reklamlar İngiltere’deki metro üzerinden değil, sosyal medyadan yapılmalı” dedi.

Tatar, Meclis kürsüsünden vatandaşın ve yatırımcının duygu ve düşüncelerini paylaştığını da ifade ederek, “Bu devlet kimsenin keyfiyetiyle yönetilemez. İcraatlar hukuk düzeninde yapılmalı” dedi.

Dome Otel konusunda da konuşan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın en değerli yerinde olan tesisin sözleşmesi bitti. Buraya ciddi yatırım gerek. Dome Otel için ihale yöntemi çalıştırılmalı. Şimdiki yapıyla oraya yatırım yapılamayacağı aşikar. Hükümet turizme sahip çıkmalı. Bu konuları daha çok çalışmak lazım” şeklinde konuştu.

“Her şey dahil” uygulamasıyla ülkeye gelen turistlerin ülkede para harcamadığını söyleyen Tatar, “Harcama yapacak turisti buraya çekmeliyiz. Esnaf da, taksici de, restorancı da kazanmalı” dedi.

Turizm Bakanlığı bütçesinin 50 milyon TL kadar azaldığını kaydeden Tatar, “Bu bütçede sıkıntı var. Rakamlara, gidişata ve duyduklarıma göre turizm için sıkıntılı bir yıl olacak” değerlendirmesinde de bulundu.