Bugün 541 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 541 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
1 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 541
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.915
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok