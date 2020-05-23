Bugün arife yarın bayram

Ramazan (Şeker) Bayramı yarın başlıyor. 3 gün sürecek bayramı Kıbrıs Türk halkı da , İslam alemiyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak ve camilerin içi dolduğu takdirde cemaat namazı cami avlularında kılacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığından "Abdestini evde al, maskeni tak, mesafeni koru, seccadenle camiye gel" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle bayram namazı için alınan tedbirler ile cami görevlileri ve cemaatinin uyması gereken kurallar yer aldı.

Buna göre, KKTC'de bayram namazı pazar günü 06.15'te kılınacak. Namaz kılmak için safa durulacak noktalar, sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenecek, cami içerisindeki işaretlenmiş yerler dolduğu takdirde cemaat, avlularda ve mesafe kuralına uygun olarak namazını kılacak.

Camilerdeki şadırvanlar kapalı olacağından vatandaşlar abdestlerini evlerinde alacak.

Camilere maskesiz kimse alınmayacak ve cemaat seccadelerini yanlarında getirecek.

Görevliler en geç arife gününe kadar cami içini, avluda namaz kılmak için ayrılan yerleri ve temas edilmesi muhtemel diğer noktaları temizleyecek ve dezenfekte edecek.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, bayramda dikkat edilmesi gereken Covid-19 önlemlerinden bahsederek, “Bu bayramda sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret etsek bile onları korumak için aramıza koruyucu 2 metrelik mesafeyi koymaya, hepimizin kumaş maske takmasına ve sarılma, tokalaşma, el öpme gibi yakın temastan kaçınmaya özen göstermeliyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 08:51