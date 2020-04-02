Bugün hava nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 02 Nisan 2020 Perşembe 06:39
- Kıbrıs Genç Tv
1 Gazetelerinin Spor Manşetleri - 2 Nisan 2020 2 Yenierenköy Belediye Başkanı, kampanya başlattı... 3 Çaresiz durumu gözler önüne serdi...“İki gündür... 4 ABD’de ölü sayısı 5 bini aştı 5 Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin... 6 Çin'in koronavirüs salgınının boyutlarını... 7 Dünyada ilk koronavirüs cinayeti 8 Yasağa uymayan 65 kişi tutuklandı 9 Lefkoşa'da ani ölüm 10 Sterlin yükseliyor... 8.33'ü geçti
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ECEGÜL ECZANESİ
Tel: 03922255847
Lefkoşa
AKDORA ECZANESİ
Tel: 03922253355
Lefkoşa
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Tel: 0392 223 93 93
Lefkoşa
CEVHER ECZANESİ
Tel: 03922277251
Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Tel: 05488708442
Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
Tel: 03928152248
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Tel: 03928160082
Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
Tel: 03923656060
Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Tel: 03923652525
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Tel: 03923663915
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Tel: 03927143252
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Tel: 03927141222
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 03923714006
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Tel: 03923778825
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456