banner22

Bugün, Perşembe ve Cuma yağmur bekleniyor

Bugün, Perşembe ve Cuma yağmur bekleniyor
banner30

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Barış Pınarı Harekatı’nda 7.Gün! Gözler Münbiç’e...
Barış Pınarı Harekatı’nda 7.Gün! Gözler Münbiç’e...
  1. Türkiye

banner24

banner25

﻿