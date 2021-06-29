Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9551 olup, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1 / Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1
İskele
Boğaz-1
Lefke
Doğancı-1
29 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451
Toplam Vaka Sayısı: 8065
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 18:56