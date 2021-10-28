Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.949 olup, 77'si  yerel 99 pozitif vakaya rastlanmış, 61 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.949 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 99  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 77   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.468.929 

Toplam Vaka Sayısı: 22.173 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.853 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1235  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1340 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 456 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5927 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.954

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