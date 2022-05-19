Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167       
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.594                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434            
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 427          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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