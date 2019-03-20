Bülent Ecevit Anadolu Lisesi izcilerinden LTB projelerine katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bugün Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubunu kabul etti. Öğrencilere Okul Müdür Muavini Ertan Dolu’da eşlik etti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubu ziyarette Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan sokak kütüphaneleri projesi için 186 adet kitap katkısında bulundu.

Öğrenciler ayrıca LTB’nin bir süre önce başlattığı “Çöpe değil, geri dönüşüme” kampanyası için topladıkları 417 adet plastik şiseyi LTB 50. Yıl Fidanlığı’na bıraktılar.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Okul Müdür Muavini Ertan Dolu ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Harmancı’ya kendilerini kabul etmesinden ötürü teşekkür ederek, LTB’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Dolu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi olarak LTB’nin “Çöpe değil geri dönüşüme” projesi ile “Sokak kütüphaneleri” projesine katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Harmancı kabulde yaptığı konuşma duyarlılıkların ötürü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi izci grubuna teşekkür etti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin LTB’nin birçok etkinliğinde yer aldığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Harmancı, yurttaşların “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyasına çok yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 200 binin üzerinde plastik toplandığını kaydetti.

Sokak kütüphaneleri projesine olan ilgiden de memnun olduklarını kaydeden Başkan Harmancı, bu proje ile kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişimi olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.