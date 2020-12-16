Bulutoğluları açıkladı...Cumhurbaşkanlığı'ndaki kavgada neler yaşandı

UBP'nin önde gelen isimlerinden Cemal Bulutoğluları, Nazar Erişkin'in sunduğu Bugüne Dair programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bulutoğluları bir süre önce basına da düşen Cumhurbaşkanlığı içerisinde gerçekleşen kavga ile ilgili detayları anlattı.

İşte Bulutoğluları'nın konuya ilişkin açıklamaları

Bulutoğluları, ayrıca Güneyde çalışan işçilerin verdiği mücadeleye değinerek, bu insanlara devletin mutlaka katkı yapması gerektiğini ve güven oyu sonrası bununla ilgili mücadele vereceğini ifade eti.

Bulutoğluları'nın Güneyde çalışan işçiler ile ilgili açıklaması